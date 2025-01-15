Штрафы за отсутствие спецзнака на тихоходах могут повысить в шесть раз
Для водителей транспортных средств с максимальной скоростью 30 километров в час, которые не обозначили автомобиль специальной наклейкой, в шесть раз могут увеличить штрафы. Об этом со ссылкой на текст законопроекта сообщил ТАСС.
Инициативу разработали во фракции ЛДПР, автором идеи выступил депутат Иван Сухарев. Согласно тексту законопроекта, штрафы за отсутствие наклейки «Тихоходное транспортное средство» предлагают увеличить с 500 до трех тысяч рублей.
По мнению Сухарева, увеличение штрафа поможет снизить количество аварий на дорогах и побудить водителей к «более ответственному отношению к соблюдению правил дорожного движения». Существующий размер штрафа не пугает нарушителей, а водители, которые обгоняют тихоходов, по его мнению, напротив, получают «несправедливые штрафы».
«Автомобилисты не должны ломать голову: то ли впереди медлительный водитель и его обгон будет караться штрафом, то ли тихоход-нарушитель, наплевавший на требование установить опознавательный знак. Тихоходные транспортные средства без такого знака регулярно становятся причиной крупных аварий», — сказал депутат.
В начале 2025 года в России ужесточили и условия использования жилья и недвижимости. Так, раньше за нарушение пожарной безопасности могли назначить штраф до 10 тысяч рублей, а сейчас его сумму увеличили до 15 тысяч рублей.