Штрафы за отсутствие спецзнака на тихоходах могут повысить в шесть раз

Для водителей транспортных средств с максимальной скоростью 30 километров в час, которые не обозначили автомобиль специальной наклейкой, в шесть раз могут увеличить штрафы. Об этом со ссылкой на текст законопроекта сообщил ТАСС .

Инициативу разработали во фракции ЛДПР, автором идеи выступил депутат Иван Сухарев. Согласно тексту законопроекта, штрафы за отсутствие наклейки «Тихоходное транспортное средство» предлагают увеличить с 500 до трех тысяч рублей.

По мнению Сухарева, увеличение штрафа поможет снизить количество аварий на дорогах и побудить водителей к «более ответственному отношению к соблюдению правил дорожного движения». Существующий размер штрафа не пугает нарушителей, а водители, которые обгоняют тихоходов, по его мнению, напротив, получают «несправедливые штрафы».

«Автомобилисты не должны ломать голову: то ли впереди медлительный водитель и его обгон будет караться штрафом, то ли тихоход-нарушитель, наплевавший на требование установить опознавательный знак. Тихоходные транспортные средства без такого знака регулярно становятся причиной крупных аварий», — сказал депутат.

В начале 2025 года в России ужесточили и условия использования жилья и недвижимости. Так, раньше за нарушение пожарной безопасности могли назначить штраф до 10 тысяч рублей, а сейчас его сумму увеличили до 15 тысяч рублей.