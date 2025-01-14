Суммы растут. За что могут оштрафовать собственников жилья в 2025 году

РБК: владельца за неуплату НДФЛ с продажи жилья оштрафуют на 40% от суммы налога

Россиян в 2025 году смогут оштрафовать за нарушение пожарной безопасности в многоэтажном доме, неуплату налогов с продажи квартиры, неправильную эксплуатацию газового оборудования и самовольную замену радиаторов. Об этом РБК рассказали юристы и эксперты.

Условия использования жилья и недвижимости ужесточили.

С начала года увеличился штраф за нарушение пожарной безопасности. Если раньше собственник квартиры мог быть оштрафован до 10 тысяч рублей, то в этом году сумма денежного взыскания может достигать 15 тысяч рублей.

Жителям многоквартирных домов запрещено загромождать пожарные люки на балконах и хранить в квартирах легковоспламеняющиеся жидкости. Также они должны заботиться об общедомовом имуществе.

«Более того, от пяти тысяч до 15 тысяч рублей штрафа грозит собственникам, которые захотят изменить направление открывания входной двери. Это важно, если случится пожар и дело дойдет до эвакуации граждан», — заявил президент правозащитного фонда «Отечество», юрист, политэксперт Артем Ананьев.

В случае самовольной замены радиатора собственнику придется заплатить 800 рублей штрафа. При ненадлежащей эксплуатации газового оборудования — от 10 до 15 тысяч рублей штрафа.

Кроме того, выросли санкции за неуплату налогов с доходов, полученных от продажи недвижимости, что связано с введением прогрессивной шкалы налогообложения в стране. Таким гражданам штраф рассчитают в размере 40% от суммы подлежащего уплате налога.

Ранее водителей предупредили о штрафе за наличие антистатической ленты на машине.