Кадаков скептически оценил планы ужесточить контроль за техосмотром в России

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков скептически оценил планы ужесточить контроль за техосмотром в России. Без жесткой ответственности за фиктивные диагностические карты ситуация вряд ли изменится, заявил он 360.ru.

Инициатива МВД, которую планируют запустить с 1 сентября, — очередная попытка навести порядок в системе техосмотра, которую в стране переделывают уже много лет. Отключение недобросовестных операторов от Единой автоматической системы техосмотра проблему не решит, а в небольших городах создаст дополнительные трудности.

«Их отключат — и что дальше? Людям ехать в другой район или область?» — задался вопросом эксперт.

По мнению Кадакова, без крупных штрафов и уголовной ответственности за продажу и покупку «липовых» диагностических карт реальных изменений не будет.

Ранее Кадаков напомнил о штрафах за езду с просроченными правами.