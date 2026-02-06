Автоэксперт Кадаков напомнил о штрафах за езду с просроченными правами

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков предупредил в беседе с радиостанцией Sputnik , что управлять автомобилем даже с однодневно просроченным водительским удостоверением незаконно.

Автоэксперт рекомендовал не откладывать замену документа на последний момент, указав, что это можно сделать заблаговременно — за месяц или даже за два до окончания срока действия.

По словам специалиста, за езду с просроченным удостоверением в России предусмотрен штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Автомобиль нарушителя будет помещен на штрафстоянку.

Кроме того, если управление машиной передано лицу без действующего водительского удостоверения, то наказанию подвергнется и владелец транспортного средства, подчеркнул Кадаков.