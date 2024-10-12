Шесть бортов ушли на запасные аэродромы во время закрытия аэропорта в Казани

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Ограничения на выпуск и прием воздушных судов в аэропорту Казани сняли. За время их действия на запасные аэродромы ушли шесть самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко .

«Все ограничения на прием и выпуск воздушных судовв аэропорту Казани сняты в 10:00 по Москве. В период действия ограничений шесть летевших в Казань воздушных бортов ушли на запасные аэродромы в Нижнекамск, Ульяновск и Самару», — заявил он.

Кореняко подчеркнул, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских бортов.

«Экипажи ВС, службы аэропортов и авиадиспетчеры приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Это является главным приоритетом», — добавил представитель Росавиации.

Аэропорт Казани временно ограничил прием и отправку гражданских самолетов с 08:40 12 октября. Что именно стало причиной введения такого режима, не сообщалось.