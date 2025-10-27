Сертификат авиакомпании «Ангара» аннулируют с 5 ноября

С 5 ноября сертификат авиакомпании «Ангара» будет аннулирован, она больше не сможет выполнять коммерческие перевозки. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Рейсы авиакомпании возьмут на себя другие перевозчики — «Ираэро», «Аврора» и «Хабаровские авиалинии». Пассажирам, уже купившим билет на более поздние даты, предложили вернуть деньги или переоформить документы.

В июле «Ангару» лишили права заниматься техобслуживанием самолетов. Поводом для таких мер стало крушение самолета авиакомпании 24 июля. Он направлялся из Хабаровска в Тынду и разбился при заходе на посадку. Все находившиеся на борту 48 пассажиров и членов экипажа погибли.