Росавиация аннулировала сертификат «Ангары» на техобслуживание самолетов

Авиакомпанию «Ангара» лишили сертификата, который давал перевозчику право на выполнение работ по техобслуживанию бортов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аннулировали сертификат иркутской авиакомпании „Ангара“, разрешавший специалистам перевозчика выполнять техническое обслуживание воздушных судов и их компонентов», — рассказали представители Федерального агентства воздушного транспорта.

Соответствующее решение было принято в результате внеплановой проверки, во время которой специалисты Росавиации выявили нарушения со стороны авиаперевозчика. Среди них — оформление документов без проведения работ.

Пассажирский борт Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения. На борту находились 48 человек, никто не выжил. Возбуждено уголовное дело.