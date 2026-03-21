Семь столичных рейсов задержали в аэропорту Волгограда из-за ограничений
В аэропорту Волгограда задержали как минимум семь рейсов в Москву и из нее. Это следует из данных онлайн-табло авиагавани.
Часть вылетов в столицу откладывается на несколько часов. Также задержки зафиксировали и по прибывающим рейсам, три из Москвы и один из Санкт-Петербурга. Один рейс в Дубай отменили.
Росавиация в 11:58 сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда. Они были связаны с обеспечением безопасности полетов. Позднее ограничения сняли.
Накануне в аэропорту Волгограда также вводились и снимались временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
