Большое разнообразие запчастей на рынке вводит многих автомобилистов в замешательство. Как выбрать качественные детали, рассказали «Известиям» эксперты сервиса «СберАвто».
По мнению аналитиков, «золотой серединой» в соотношении цены и качества является продукция специализированных компаний. Именно у них автопроизводители заказывают подавляющее большинство компонентов. Причина — отточенные процессы и отличная репутация.
Обычно официальные дилеры брендов рекомендуют установить именно такие запчасти, ведь они не влияют на гарантию, но стоят дешевле.
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