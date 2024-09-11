Большое разнообразие запчастей на рынке вводит многих автомобилистов в замешательство. Как выбрать качественные детали, рассказали « Известиям » эксперты сервиса «СберАвто».

По мнению аналитиков, «золотой серединой» в соотношении цены и качества является продукция специализированных компаний. Именно у них автопроизводители заказывают подавляющее большинство компонентов. Причина — отточенные процессы и отличная репутация.

Обычно официальные дилеры брендов рекомендуют установить именно такие запчасти, ведь они не влияют на гарантию, но стоят дешевле.