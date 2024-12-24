Самым продаваемым в России новым люксовым автомобилем оказался Rolls-Royce Cullinan

Самым популярным в России люксовым брендом по итогам 2024 года стал Rolls-Royce. Об этом сообщило агентство «Автостат» .

Всего 11 месяцев в стране реализовали 499 новых автомобиля сегмента Luxury, что на 22% больше по сравнению с показателями прошлого года.

Первой по популярности маркой люксовых авто стал бренд Rolls-Royce, а вторую строчку рейтинга занял Bentley. Третье место получила итальянская марка Lamborghini. Чаще всего россияне покупали Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus и Bentley Bentayga.

Ранее эксперты компании «Автомаркетолог» рассказали о снижении цены на люксовые автомобили и спорткары в России. Их средняя стоимость составила 14,38 миллиона рублей, на 15% ниже в сравнении с прошлогодними показателями. Снижение цен также зафиксировали в сегменте бизнес-класса. За такие авто покупатели отдадут порядка 6,17 миллиона рублей, что на 3% ниже прошлогодней стоимости.