«Автомаркетолог»: цены на люксовые автомобили в России упали на 15%

Стоимость люксовых автомобилей и спорткаров в России снизилась на 15% по сравнению с прошлогодними показателями. Их средняя стоимость составила 14,38 миллиона рублей, сообщил сайт properm.ru со ссылкой на экспертов компании «Автомаркетолог».
Также в этом году на 3% подешевели машины Е-сегмента (бизнес-класс), в среднем покупателям за них придется отдать около 6,17 миллиона рублей. По мнению экспертов, подобная тенденция связана с сократившимся предложением в верхнеценовом сегменте в отличие от массового.
Отмечается, что до конца года на динамику цен на машины будут влиять увеличение ставок утилизационного сбора и временный всплеск активности продавцов.
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