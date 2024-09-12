«Автомаркетолог»: цены на люксовые автомобили в России упали на 15%

Стоимость люксовых автомобилей и спорткаров в России снизилась на 15% по сравнению с прошлогодними показателями. Их средняя стоимость составила 14,38 миллиона рублей, сообщил сайт properm.ru со ссылкой на экспертов компании «Автомаркетолог».

Также в этом году на 3% подешевели машины Е-сегмента (бизнес-класс), в среднем покупателям за них придется отдать около 6,17 миллиона рублей. По мнению экспертов, подобная тенденция связана с сократившимся предложением в верхнеценовом сегменте в отличие от массового.

Отмечается, что до конца года на динамику цен на машины будут влиять увеличение ставок утилизационного сбора и временный всплеск активности продавцов.