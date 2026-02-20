Самый дорогой госномер в России продают за 2,1 миллиарда рублей
Самый дорогой автомобильный номер в России стоит свыше 2,1 миллиарда рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».
Сейчас на продажу выставлены 16 государственных номеров для автомобилей. Каждый из них стоит более 2,1 миллиарда рублей. Один номер продают с 2023 года, остальные — с 2024 и 2025 годов.
Коды регионов различаются. Среди них — Москва, Адыгея, Красноярский край и Дагестан.
При этом в России нельзя законно купить или продать государственный регистрационный номер автомобиля.
В октябре депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили законопроект о платной регистрации «красивых» номеров через «Госуслуги». Согласно инициативе, порядок бронирования и стоимость услуги будут определять соответствующие органы.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в России начали изымать автомобильные номера серии «АМР». Только в Москве и области конфисковали уже 15 номеров с такой комбинацией и кодом региона 97.