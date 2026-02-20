Самый дорогой госномер в России продают за 2,1 миллиарда рублей

Самый дорогой автомобильный номер в России стоит свыше 2,1 миллиарда рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Сейчас на продажу выставлены 16 государственных номеров для автомобилей. Каждый из них стоит более 2,1 миллиарда рублей. Один номер продают с 2023 года, остальные — с 2024 и 2025 годов.

Коды регионов различаются. Среди них — Москва, Адыгея, Красноярский край и Дагестан.

При этом в России нельзя законно купить или продать государственный регистрационный номер автомобиля.

В октябре депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили законопроект о платной регистрации «красивых» номеров через «Госуслуги». Согласно инициативе, порядок бронирования и стоимость услуги будут определять соответствующие органы.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в России начали изымать автомобильные номера серии «АМР». Только в Москве и области конфисковали уже 15 номеров с такой комбинацией и кодом региона 97.