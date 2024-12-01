Самолеты из России на Кубу будут летать с дозаправкой в Каракасе

Росавиация: рейсы из России на Кубу будут длиться дольше из-за дозаправки

Рейсы из Москвы в Гавану и Варадеро в первую неделю декабря будут дозаправляться в Каракасе. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

«К сожалению, по объективным обстоятельствам такое временное решение в целях безопасности полетов увеличит продолжительность рейсов между Москвой и Кубой примерно на пять часов в каждом направлении», — написал Кореняко.

Россия и Куба продолжают урегулировать проблемы с обеспечением российских авиакомпаний топливом в кубинских аэропортах. Кореняко также обратил внимание на то, что все перевозчики без исключения сталкиваются с проблемами из-за нехватки топлива на Кубе.

Ранее направлявшиеся на Кубу россияне застряли в московском аэропорту из-за нехватки керосина. Авиакомпания пять часов ждала подтверждения от аэропортов Гаваны и Варадеро о возможности заправки. Куба стала одним из самых популярных направлений для отдыха на новогодних каникулах.