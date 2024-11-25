Турэксперт Агаршева назвала Турцию и Египет в топе стран для проведения новогодних каникул

Россияне выбирают шесть основных стран для отдыха, но Новый год и следующие за ним каникулы. Об этом ИА RuNews24.ru рассказала владелица туристического агентства «География» Елена Агаршева.
Она отметила, что в топе стран находится Турция. Именно ее россияне чаще всего выбирают для новогоднего отдыха. На второе место эксперт отнесла Египет. Замыкают тройку лидеров Объединенный Арабские Эмираты.
Кроме того, россияне также рассматриваю и более экзотические и дальние направления. В частности, они летят в отпуск в Таиланд, а также на в Доминикану и на Кубу. Агаршева добавила, что цена на одного человека в зависимости от направления может быть от 40 до 700 тысяч рублей.
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