У пассажирского Boing-737 лобовое стекло лопнуло прямо во время полета, ранив пилота

The Aviation Herald: у летевшего из Денвера Boeing 737 в полете треснуло стекло

На лобовом стекле самолета Boeing 737 MAX образовалась опасная трещина на высоте 11 тысяч метров во время рейса из Денвера в Лос-Анджелес. Об этом сообщило авиационное издание The Aviation Herald .

На борту воздушного судна авиакомпании United находилось 140 пассажиров и членов экипажа. Осколками ранило основного пилота.

Экипаж принял решение об экстренном перенаправлении рейса в аэропорт Солт-Лейк-Сити. Посадка была успешно выполнена спустя 50 минут после обнаружения повреждения.

Авиакомпания оперативно предоставила пассажирам запасной самолет для продолжения путешествия. Все пассажиры в конечном итоге добрались до Лос-Анджелеса с задержкой около шести часов.

