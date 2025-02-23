Самолет, следовавший из Москвы в Кайо-Коко, совершил вынужденную посадку в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Посадка самолета прошла благополучно», — добавили там.

Надзорное ведомство проконтролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление им необходимых услуг.

В пресс-службе авиаперевозчика Nordwind Airlines сообщили, что экстренную посадку пришлось совершить из-за технической неисправности ради обеспечения безопасности полетов.

«Пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами», — рассказали в компании.

Перевозчик планирует доставить пассажиров в пункт назначения на резервном самолете.

Утром 23 февраля самолет авиакомпании «Азимут», следовавший из Минеральных Вод в Дубай, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика.