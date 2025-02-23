Летевший в Дубай пассажирский лайнер вернулся в Минводы

Самолет авиакомпании «Азимут», летевший рейсом Минеральные Воды — Дубай, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

По его данным, на борту сработала индикация работы одной из систем лайнера.

«В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна рейса А46087 Минеральные Воды — Дубай 23 февраля 2025 года принял решение о возврате в аэропорт вылета», — отметила пресс-служба.

В «Азимуте» добавили, что лайнер благополучно приземлился в воздушной гавани в 6:11 по московскому времени. Пассажиры долетят до Дубая на резервном борту авиакомпании.

Ранее в Норильске экстренно сел самолет, летевший из Красноярска. До приземления лайнер более часа вырабатывал топливо — у него возникли проблемы с закрылками. Всего на борту находились 156 пассажиров, в том числе восемь детей.