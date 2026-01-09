Самолет из Петербурга выкатился за пределы полосы в аэропорту Архангельска

Самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Архангельска. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура .

По предварительным данным, инцидент произошел при заходе воздушного судна на посадку. Пострадавших нет, пассажиров высадили из салона самолета. Архангельская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

Позднее в прокуратуре сообщили, что самолет отбуксирован на стоянку. Аэропорт Архангельска продолжает работу в штатном режиме.

По данным RT, сильная метель в Москве вызвала массовые сбои в авиасообщении. В столичных аэропортах задержано или отменено около 200 рейсов.