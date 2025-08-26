Самолет Air China вылетел из Нижневартовска после 13 часов ожидания

Резервный борт китайской авиакомпании Air China вылетел из Нижневартовска в пункт назначения. Пассажиры рейса Лондон — Пекин провели в ХМАО более полусуток, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Пассажиры рейса Air China Лондон — Пекин пробыли на гостеприимной ханты-мансийской земле 13 часов. В 19:22 МСК резервный самолет Boeing 777 китайского перевозчика вылетел из Нижневартовска», — объявил он.

Вынужденную заминку пассажиры скоротали в терминале международных линий. Им предоставили напитки и еду, для детей и пенсионеров из города привезли несколько десятков раскладушек со спальным бельем.

Самолет с 251 пассажиром и 15 членами экипажа приземлился на запасном аэродроме из-за неисправности двигателя. Экипаж Boeing 777-300 подал сигнал срочности PAN и через час благополучно сел в Нижневартовске.