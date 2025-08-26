За пассажирами севшего в Нижневартовске самолета Air China прилетит другой борт

Пассажиров самолета авиакомпании Air China, следовавшего из Лондона в Пекин, но экстренно севшего в Нижневартовске 26 августа, заберет другой борт. Об этом 360.ru сообщил очевидец происходящего в аэропорту.

По его словам, Boeing совершил посадку в аэропорту Нижневартовска примерно в 8:00 по местному времени. Воздушное судно поставили на дальнюю стоянку.

«Через несколько часов прилетит другой Boeing, чтобы забрать пассажиров. Также будет еще один борт, чтобы обслужить самолет», — рассказал собеседник 360.ru.

Ранее стало известно, что людей, находящихся внутри экстренно севшего воздушного судна, не выпустили из самолета. Пассажиры уже несколько часов остаются в салоне любуются природой Ханты-Мансийского автономного округа через окно.