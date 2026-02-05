S7 запретила пилотам снимать взлеты и посадки
Авиакомпания S7 запретила экипажам делать фото и видео во время руления, взлета и посадки. Об этом сообщил в телеграм-канале пилот и блогер Карен Новицкий.
Кроме того, им отныне нельзя на работе смотреть фильмы и другие видео, слушать музыку и аудиокниги и играть в мобильные приложения.
«В общем, теперь не будет красивых посадок и взлетов», — подытожил Новицкий.
Накануне он активно публиковал видео из рейса Владикавказ — Москва. Его подписчики могли увидеть, как самолет поднимается в воздух, пролетает над Тамбовом и приземляется.
В ноябре прошлого года Западно-Сибирская транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию на 30 тысяч рублей за нарушение прав пассажиров. Перевозчик попался на овербукинге, четверо пассажиров не смогли вовремя улететь из Новосибирска.