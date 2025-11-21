Авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг и нарушение прав пассажиров

Работающую под брендом S7 авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали на 30 тысяч рублей в связи с оказанием услуг с нарушением законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Надзорное ведомство установило, что в июле 2025 года перевозчик отказал в рейсе четырем пассажирам из Новосибирска в Абакан и Иркутск, так как число зарегистрированных пассажиров превысило количество мест на борту воздушных судов.

По инициативе транспортного прокурора «Сибирь» привлекли к административной ответственности по статье «Оказание услуг с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований, совершенное повторно».

Ранее S7 оштрафовали за 150 голодных пассажиров. Перевозчик не предоставил горячее питание при перелете из Братска в Москву, хотя рейс занял более пяти часов.