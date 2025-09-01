Глава «МотоРоссия» Иванов предположил, что байкеры станут реже покупать страховку после повышения тарифов ОСАГО

Центробанк России рассматривает возможность значительного повышения цен на полисы ОСАГО в регионах с высоким уровнем мошенничества в области автострахования. Кроме того, ожидается общее увеличение стоимости ОСАГО на 15% из-за расширения тарифного коридора. Глава объединения «МотоРоссия» Андрей Иванов обсудил с Общественной Службой Новостей проблему мошенничества с автостраховками и причины повышения стоимости ОСАГО.

По словам специалиста, мошенники начали переориентировать свое внимание с автомобилей на мотоциклы.

«Раньше мошенники покупали очень дорогие, редкие модели мотоциклов и подставляли их в фейковых ДТП, потом получали огромные возмещения. Такая тенденция наблюдалась по всей стране, и она уже ушла», — привел слова Иванова сайт «Ридус».

Эксперт отметил, что ранее страховать мотоцикл было сложно, однако теперь благодаря онлайн-оформлению ОСАГО ситуация улучшилась. Тем не менее повышение тарифов может привести к тому, что владельцы мотоциклов будут чаще выезжать на дорогу без полиса.