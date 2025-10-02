С 2026 года в России появятся новые дорожные знаки

С 1 января 2026 года вступит в силу обновленный ГОСТ, который вводит новые дорожные знаки и сужение парковочных мест у края проезжей части. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

«Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года. Надеемся, что новый ГОСТ станет реальным инструментом для снижения аварийности и сохранения человеческих жизней», — сказал собеседник агентства.

Эти поправки — результат длительной работы. Эксперты три года искали способы уменьшить визуальный шум на дорогах. А история некоторых новых знаков уходит еще дальше, отметил Федяев.

Среди нововведений: вертикальный знак «Стоп-линия». Его установят там, где невозможно разместить традиционный горизонтальный знак, сообщил депутат.

«Отмечу и введение знака 6.2.1 „Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности“, который позволит поберечь машины и повысить комфорт в пути», — добавил Федяев.

Знак «Глухие пешеходы» проинформирует водителей о том, что человек на дороге может иметь проблемы со слухом. Долгое время у нас был только знак «Слепые пешеходы». Однако слабослышащие и глухие пешеходы также нуждаются в особом внимании со стороны водителей, пояснил парламентарий.

Ранее Минпромторг назвал марки автомобилей, которые можно будет использовать в такси. Закон вступит в силу 1 марта 2026 года, но для Калининградской области, а также Сибирского и Дальневосточного федеральных округов предусмотрены отсрочки.