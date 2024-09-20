РЖД запустят поезда из Приморья в Северную Корею и Китай

РЖД возобновят пассажирские перевозки в Китай и КНДР с 15 декабря

РЖД в середине декабре запустят регулярные пассажирские перевозки из России в Китай и КНДР. Об этом на Всероссийском туристическом форуме «Открой Дальний Восток» в Хабаровске заявил начальник Дальневосточной региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре компании Сергей Фомичев. Его процитировал «Интерфакс» .

«Открываем границы, это создаст туристический поток», — подчеркнул Фомичев.

Пассажирские перевозки в Северную Корею и КНР приостанавливали из-за пандемии коронавируса. В РЖД провели совещание и решили с 15 декабря запустить маршрут из Суйфэньхэ в Гродеково. Также компания начнет работать зимой с северокорейскими коллегами на участке Хасан — Туманган.

По словам Фомичева, маршрут Владивосток — Хасан — Раджин пока находится в разработке.

Ранее заместитель председателя правительства Виталий Савельев не исключил, что на Дальнем Востоке в будущем построят высокоскоростные железные дороги. По таким магистралям поезда могут передвигаться со скоростью 200-400 километров в час.