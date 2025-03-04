Пассажирский поезд Москва — Пекин вновь может начать курсирование. Об этом сообщили 360.ru в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги».

По словам перевозчика, сейчас состав находится в опытной поездке. Он проедет из Пекина через Улан-Батор в Москву и обратно. В нем шесть купейных, два спальных, один штабной, один багажный вагоны и два вагона-электростанции. Все они китайского производства и ранее не эксплуатировались в России. Сопровождают поезд технические специалисты из двух стран.

«По результатам опытной поездки будет принято решение о возможности эксплуатации данного подвижного состава на инфраструктуре РЖД», — подчеркнули в компании.

В декабре перевозчик объявил о возобновлении железнодорожного сообщения не только с Китаем, но и с Северной Кореей.