РЖД возобновит пассажирское ж/д сообщение с Китаем и Северной Кореей

Перевозчик «Российские железные дороги» объявил о возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения с Китаем и КНДР. Информация об этом появилась в Telegram-канале компании.

С вводом графика движения на 2024–2027 годы возобновляется курсирование поездов № 402/401 Суйфэньхэ — Гродеково формирования Китайских железных дорог и № 645/646 сообщением Туманган — Хасан формирования министерства железных дорог КНДР, уточнили в РЖД.

Поезд в Китай будет курсировать с 15 декабря ежедневно: с отправлением из Суйфэньхэ в 10:00 по местному времени и из Гродеково в 17:43 (также по местному времени)

Поезд Туманган — Хасан начнет курсировать с 16 декабря. Составы по этому маршруту будут ходить трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Отправление из Тумангана — в 12:00 по местному времени, а со станции Хасан в 15:30 по местному времени.