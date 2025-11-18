РЖД представили новый плацкартный вагон с удлиненными полками

Макет нового плацкартного вагона габарита Т с увеличенным числом пассажирских мест и удлиненными полками представила компания РЖД на выставке «Транспорт России». Видео из салона опубликовала пресс-служба перевозчика.

В компании подчеркнули, что новые вагоны предназначены для перевозки 58 пассажиров. Для большего комфорта в них улучшили спальные места, увеличив поперечные полки на 14 сантиметров в длину и на три сантиметра — в ширину.

Боковые спальные места удлинили на 10 сантиметров и расширили на четыре сантиметра. При этом каждую полку снабдили шторками для уединения от попутчиков.

Кроме того, в вагоне установили столики, персональные светильники и воздуховоды, а также розетки с разъемами USB. Еще одним нововведением стала отдельная душевая кабина, которой пассажиры смогут воспользоваться во время поездки.

Заместитель главы РЖД Иван Колесников заявил, что опытный образец вагона изготовят в ближайшее время, после чего компания намерена получить сертификаты соответствия для ввода в эксплуатацию.

«Закупка холдингом плацкартных вагонов габарита Т запланирована на 2027 год. Ожидается, что они будут курсировать на самых востребованных направлениях», — подчеркнул он.

Компания РЖД летом 2027 года начнет испытания составов для высокоскоростной магистрали. С таким заявление в начале сентября выступил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Он пояснил, что речь идет о двух поездах, которые начнут курсировать в рамках проверки на уже подготовленных участках новой высокоскоростной железной дороги.