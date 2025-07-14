РЖД планирует резко поднять несколько тарифов

Существенные изменения тарифов на связанный с металлургией ряд грузов произойдут для сближения стоимости перевозки сырья и металлопродукции. Об этом со ссылкой на документы Минэкономразвития сообщил «Коммерсант» .

«Представители металлургических компаний предлагают начать реализацию тарифного маневра не ранее 2028 года. В ОАО „РЖД“ пояснили, что этот механизм предлагается внедрить в 2027 году», — рассказали журналисты.

Речь идет о повышении на 13,5% цен на перевозку железорудного сырья, на 14,5% — кокса и на 21% — коксующегося угля. Кроме того, на 15% подорожает стоимость перевозки в контейнерах и на 5% увеличится порожний пробег полувагонов, крытых вагонов и платформ (изменения запланированы в 2026–2027 годах).

При этом перевозку черных металлов и лома черных металлов, входящих в самый дорогой класс грузов, намерены сделать дешевле на 15,8%.

Ранее сайт и мобильное приложение РЖД стали жертвами DDoS-атаки. Проблемы в работе сервиса наблюдались два дня.