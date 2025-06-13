Мобильное приложение РЖД снова перестало работать

Мобильное приложение РЖД не работает, пользователи не могут купить билеты. При входе в приложение или попытке найти отправление появляется надпись «Сервис не отвечает».

«Проверьте настройки интернет-соединения», — указано в сообщении.

Проблемы наблюдаются у пользователей по всей стране, больше всего жалоб поступало от жителей Петербурга и Свердловской области.

«Не работает приложение второй день, нет возможности купить билеты», — написал пользователь на сайте downdetector.su.

«Сайт РЖД не работает сегодня, 13 июня», — добавил другой.

«Не отображаются купленные ранее билеты в приложении», — пожаловался еще один пассажир.

Официальных сообщений о сбоях не поступало.

Накануне сайт и мобильное приложение РЖД попали под DDoS-атаку. Билеты можно было купить в кассах на станциях и вокзалах, они работали штатно. На прошлой неделе РЖД также объявляли о DDoS-атаке на их ресурсы. Доступ к сайтам был недоступен более часа.