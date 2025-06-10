Ростех не нашел прорывных решений в танке Leopard

Чемезов: конструкторы не нашли, что взять в работу у немецкого танка Leopard

Российские конструкторы после изучения немецкого танка Leopard сообщили, что не нашли в нем инновационных решений, которые необходимо внедрить в отечественную бронетехнику. Об этом в интервью журналу «Разведчик» заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Каких-то прорывных конструкторских решений мы не увидели, то есть нам нечего взять у Leopard и применить у себя», — сказал он.

По словам Чемезова, специалисты отметили, что танк выполнен на высоком уровне, содержит современные компоненты, систему управления огнем и мощный двигатель, при этом у него существуют непонятные температурные ограничения.

Глава «Ростеха» добавил, что конструкторы из России изучают все трофеи, которые привозят в страну из зоны боевых действий, и всегда внимательно анализируют их на наличие полезных идей для усовершенствования отечественной техники. Однако часто прорывные западные модели оказываются неприменимыми в современных реалиях.

Ранее стало известно, что власти Германии планируют купить у Швейцарии 71 танк Leopard 1 A5. При этом любую последующую передачу Leopard 1 на нужды Украины запретили.