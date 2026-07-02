Российским водителям рассказали о доле гибридных машин на автомобильном рынке

Рост спроса на гибридные автомобили и электрокары в России — долгосрочный тренд, который существует уже несколько лет. Об этом 360.ru сообщил автоэксперт, экс-президент РОАД Олег Мосеев.

По его словам, скачок спроса, зафиксированный в последние недели июня, связан с проблемной ситуацией на заправках, а также с появлением новых брендов и моделей.

Однако, несмотря на это, гибриды вряд ли смогут занять доминирующие позиции на автомобильном рынке. Эксперт предположил, что предельным порогом станет доля в 10%.

«Сегодня, по предварительным оценкам, доля гибридов составляет порядка 5-6%. Теоретически она может увеличиться до 10%, но я говорил бы об этом с осторожностью, потому что сиюминутные всплески не всегда являются отражением тренда», — пояснил Моисеев.

Подробнее о том, что нужно учитывать при покупке и в каких случаях есть смысл пересаживаться на гибриды и электокары, читайте в нашей статье.