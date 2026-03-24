Российским таксопаркам разрешили закупку моделей Haval и Tenet

Минпромторг допустил автомобили Haval и Tenet к работе в такси

Минпромторг расширил перечень автомобилей, которые могут работать в такси. В список добавили модели Haval F7, F7x, Jolion и Tenet T7, указано в документе на официальном сайте опубликования правовых актов.

В начале марта в список входили Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич» и UMO. Из предыдущей версии исключили УАЗы и две модели Evolute — i-Jet и i-Pro.

Как сообщил «Коммерсант», до конца весны список допущенных к работе в российском такси автомобильных брендов может пополнить Jeland с моделями Omoda C5, Jaecoo J7 и J6.

Согласно правилам локализации, такси может работать только на машинах, которые соответствуют требованиям: либо набрали нужное количество баллов локализации для госзакупок, либо выпущены по специнвестконтракту, заключенному с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Закон о локализации такси вступил в силу с 1 марта 2026 года.

В Минпромторге сообщили Autonews.ru, что список будет обновляться по мере поступления новых моделей, соответствующих требованиям.