Британия внесла в санкционный список России 11 нефтяных танкеров

Созданный правительством Великобритании санкционный список по России пополнился 11 нефтяными танкерами. Об этом сообщила пресс-служба Минфина королевства.

В публикации указали, что внесенные в санкционный список суда занимаются перевозкой российской нефти или произведенных из нее продуктов в третьи страны.

Ведомство предупредило, что в случае нарушения запрета на заход таких кораблей в порты Великобритании капитанов и лоцманов судов задержат, а сами танкеры вычеркнут из судового реестра страны, фактически объявив их вне закона.

Ранее СМИ сообщили о появлении у России собственного теневого флота нефтяных танкеров для обхода введенного странами G7 и присоединившейся к ним Австралии потолка цены на российскую нефть. Мера предусматривает запрет на страхование судов, перевозящих российское топливо, если продажа идет выше ограничения.

В мае этого года с критикой потолка цен на российскую нефть выступили представители Международного клуба страховщиков International Group of P&I Clubs. Они пояснили, что понесли большие убытки, так как все больше игроков начали отказываться от оформления страховок при морских перевозках.