Суд запретил в Бурятии убивать бездомных собак за «неспособность к адаптации»

Восьмой кассационный суд в Кемерове признал недействительным пункт закона Республики Бурятия, позволявший умерщвлять бездомных собак за «неспособность к адаптации» или за то, что они собрались в стаю из трех и более особей. Об этом сообщила команда юриста Сергея Егорова в Telegram-канале .

Ранее суды низших инстанций частично сохраняли возможность уничтожать таких животных, однако кассация признала эти нормы необоснованными. Как пояснили юристы, перечисленные признаки — отказ брать корм, стремление вырваться из вольера или естественное объединение в стаи — являются нормальным поведением собак и не могут считаться основанием для признания их опасными.

Теперь в Бурятии такие критерии больше не будут поводом для убийства бездомных животных. Решение суда, отметили в команде Егорова, станет важным прецедентом и может быть использовано в аналогичных спорах в других регионах.

Ранее после того, как в Бурятии вступил в силу закон об умерщвлении «невостребованных» животных, волонтеры стали экстренно эвакуировать питомцев, чтобы спасти от гибели. Зоозащитники рассказали «360», как вывозят собак на поездах, с какими сложностями сталкиваются и чем каждый из нас может помочь, чтобы сохранить невинные жизни.