Российские туристы застряли на Пхукете из-за переносов рейсов

Самолет с россиянами не может вылететь в Москву с острова Пхукет. Рейс перенесли уже почти на девять часов. Об этом 360.ru сообщила одна из туристок Лариса.

«Перенесли рейс с 16:30 7 мая на 01:00 8 мая. В аэропорт не повезли, но номер продлить отказались. Туроператор сослался на авиаперевозчика, а авиаперевозчик на горячей линии отправил обратно к туроператору», — рассказала женщина.

По словам Ларисы, турагент объяснил, что номер предоставят только через сутки ожидания. При этом у туристов нет уверенности, что вылет в час ночи действительно состоится.

Рейсы переносят и из Москвы на Пхукет. Пассажиры ожидают вылета из Домодедова уже несколько часов, сообщил 360.ru один из туристов Виктор. Питание и воду людям предоставили.

Ранее стало известно, что во Внукове застряли пассажиры, которые должны были вылететь в Стамбул в ночь на 7 мая. Уставшие туристы спят на полу аэропорта.