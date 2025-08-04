Российские склады ломятся от нераспроданной грузовой техники: в чем причина

Российские автодилеры столкнулись с проблемой: на складах скопилось много нераспроданной грузовой техники. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные компаний ПЭК и «Транс Порт Терминал».

«На фоне высокого спроса в 2023–2024 годах дистрибьюторы активно закупали технику, в результате чего на складах по всей стране скопилось большое количество стоков, которые сложно реализовать», — сказано в совместном сообщении.

Компании предлагают новую технику по цене от шести до восьми миллионов рублей, что на 28% ниже первоначальной стоимости.

За первые полгода 2025 года продажи тягачей в России сократились на 70,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщило Национальное агентство промышленной информации. Это вынуждает дистрибьюторов значительно снижать цены.

Ранее представители дилерских центров России забили тревогу и заявили, что около 10% их компаний будет закрыто до конца текущего года. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин подчеркнул, что основной причиной массового закрытия дилерских центров послужило сильное падение спроса на покупку машин.