Сегодня 12:24 Дилерские центры массово закроются в России. Почему это происходит? Глава НАС Шапарин: дилерские центры закрываются из-за падения спроса на авто 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Представители дилерских центров России бьют тревогу и заявляют, что около 10% их компаний будет закрыто до конца текущего года. С чем это связано и что грозит российским автовладельцам — разбирался 360.ru.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин подчеркнул, что основной причиной массового закрытия дилерских центров в России послужило сильное падение спроса на покупку машин. «Спрос на автомобили действительно сильно упал. Мы не думаем, что наберем и 70% от того, что было продано в прошлом году», — отметил он. Эту информацию подтвердила и руководитель пресс-службы Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вера Павлова. «Падение рынка продаж новых автомобилей идет несколько месяцев подряд и за первое полугодие составляет уже 30%. Продажи снизились, тем самым идет увеличение издержек содержания дилерских компаний. Это неминуемо ведет к убыткам и закрытию дилерских предприятий, в первую очередь малопопулярных брендов», — сказала она.

Фото: РИА «Новости»

По словам Павловой, текущая ситуация на рынке продаж автомобилей может быть обусловлена высокой ключевой ставкой и ужесточением условий кредитных программ, которые стали малодоступны для покупателей. Это затронуло многих из них — более 50% машин реализовывались с помощью кредитов.

Шапарин добавил, что угроза закрытия около 10% дилерских центров России возникла и из-за поведения компаний в отношении клиентов. Многие покупатели не согласны со спорными инициативами, выдвигаемыми представителями дилерского сообщества, поэтому не будут бороться за сохранения их компаний на рынке. «Проблемы дилерского сообщества находятся не только в плоскости падения продаж, но и в плоскости того, как они ведут себя в отношении российских потребителей. Сейчас они предлагают ввести некий повышенный налог на автомобили абсолютного большинства россиян — автомобили старше 15 лет, и, конечно, люди это видят», — отметил он. Руководитель НАС отметил, что, в случае закрытия дилерских центров, острой проблемы с обслуживанием автомобилей не возникнет. Решать этот вопрос он порекомендовал через сетевые автосервисы, которые готовы оказывать те же услуги и исполнять сервисные гарантийные функции.