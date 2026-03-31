Российские беспилотные автомобили прошли без ДТП около 13 миллионов километров

Беспилотный транспорт в России доказал экономическую эффективность. Об этом сообщил президент Владимир Путин на открытии объектов транспортной отрасли.

«У нас, по-моему, 13 миллионов километров „беспилотники“ прошли на дорогах безаварийно», — заявил глава государства.

Он призвал и дальше развивать транспортную отрасль с помощью инновационных решений.

В общей сложности планируется открыть несколько важных объектов: аэровокзал в Благовещенске, первый этап Багаевского гидроузла в Ростовской области, новый этап Широтной магистрали скоростного движения в Санкт-Петербурге, — а также запустить движение беспилотных грузовиков по трассе «Восток».

Ранее гендиректор КамАЗа Сергей Когогин заявил, что в будущем беспилотным станет весь коммерческий транспорт.