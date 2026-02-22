Гендиректор КамАЗа раскрыл, когда коммерческий транспорт станет беспилотным

Коммерческий транспорт будущего будет беспилотным. Такое мнение озвучил в интервью ИС «Вести» генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

По его словам, автономные машины — одно из ключевых направлений развития автозавода в Набережных Челнах, который на этой неделе отметил свое 50-летие.

«Со временем весь коммерческий транспорт должен перейти в категорию беспилотных автомобилей», — сказал Когогин.

Много внимания как сейчас, так и в будущем требуется уделять и комфорту. Когогин признался, что он сам водитель, и ему нравится, как устроена кабина современных грузовиков.

Летом прошлого года Когогин приехал на ПМЭФ-2025 на беспилотном грузовике «Маяк-2». Его создали на базе автомобиля КамАЗ-54901.