Российские авиаперевозчики заявили о готовности к летнему сезону

Авиакомпании и аэропорты России подтвердили готовность к работе в летнем сезоне. Об этом сообщили на сайте Минтранса после подведения итогов совещания, на котором обсудили текущую ситуацию в области авиаперевозок.

«В Минтрансе прошло совещание, <…> на котором обсудили текущую ситуацию по авиаперевозкам и готовность перевозчиков к летнему сезону 2026 года. В мероприятии приняли участие представители российских авиакомпаний, аэропортов и руководители профильных ведомств. <…> Аэропорты и авиакомпании подтвердили готовность к сезону», — отметили в министерстве.

К летнему сезону подготовили инфраструктуру и технику, ввели весенне-летнее расписание авиаперелетов, а также провели инструктаж сотрудников.

Росавиация продлила приостановку полетов в Иран и Израиль до 17 апреля. Экипажам российских бортов при полетах в страны Персидского залива рекомендовали выбирать обходные маршруты через третьи страны с соблюдением всех требований безопасности.