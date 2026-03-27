Росавиация продлила приостановку полетов в Иран и Израиль до 17 апреля

Рекомендация о приостановке полетов в Иран и Израиль и использование российскими авиакомпаниями воздушного пространства этих стран продлится до 02:59 по-московскому времени 17 апреля 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве заявили, что экипажам российских бортов при полетах в страны Персидского залива нужно выбирать обходные маршруты через третьи страны с соблюдением всех требований безопасности.

«Полеты российских эксплуатантов воздушного транспорта в эти страны, использование их воздушного пространства для транзитных полетов приостановлено до 02:59 МСК 17 апреля 2026 года», — уточнили в пресс-службе.

Также Росавиация продлила до 16 апреля включительно продажу билетов на рейсы в Объединенные Арабские Эмираты и обратно.

Это не первое продление рекомендаций Росавиации по ограничению рейсов в Израиль и Иран и использование воздушного пространства этих стран для российских перевозчиков. В последний раз ведомство объявляло о них 19 марта.