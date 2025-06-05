Российские авиакомпании призвали создавать полностью отечественные парки самолетов

Покинувшим российский рынок авиастроительным компаниям навряд ли разрешат вернуться, поэтому что авиакомпании страны должны формировать полностью отечественные авиапарки. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Единственно привлекательная пропорция для отечественного авиапрома — 100% российских судов в парках авиакомпаний. Поступательно надо стремиться к этому показателю», — рассказали представители госкорпорации.

В Ростехе подчеркнули, что во время переходного этапа доля иностранных судов может быть все такой же высокой, но следует стремиться к тому, чтобы уменьшать ее и полностью свести к нулю по мере выбытия зарубежных самолетов из эксплуатации.

Ранее стало известно, что пассажиры российских самолетов могут получить возможность пользоваться интернетом во время перелетов с 2027–2028 годов. На данный момент специалисты заканчивают формирование спутниковой группировки.