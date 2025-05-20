Российские авиакомпании откажутся от разделения родителей с детьми в полете

Авиакомпании обяжут сажать детей рядом с родителями в самолетах

Пассажиры с детьми на рейсах российских авиакомпаний получат преимущество по выбору мест на время полета. Новые правила обязывают перевозчиков не разделять семьи, а сажать родственников в непосредственной близости. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступила директор департамента «Аэрофлота» Анна Хомякова на XIII Петербургском международном юридическом форуме.

Она пояснила, что инициативу по размещению детей рядом с родителями в самолетах Минтранс вместе с авиакомпании начал разрабатывать еще в прошлом году. Приказ ведомства вступил в силу 20 января.

Новые правила предусматривают бесплатное предоставление соседнего места для ребенка в одном ряду с сопровождающим его взрослым. Но на этом перевозчики не остановились и договорились не разделять многодетные семьи.

«При наличии двух и более детей и отсутствии достаточного количества мест в блоке кресел допускается предоставление пассажирам соседних мест в непосредственной близости друг от друга», — сказала Хомякова.

Представитель «Аэрофлота» добавила, что норма станет обязательной для всех российских авиаперевозчиков.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец положительно оценила предложение не разделять семьи с детьми во время полета.

Она пояснила, что раньше родителям приходилось или доплачивать за дополнительное место для ребенка, или просить на стойке регистрации, чтобы места дали рядом. При этом оставшийся на время полета в окружении незнакомых пассажиров ребенок может сильно испугаться, что скажется на его поведении.