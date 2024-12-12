Россияне смогут провозить в поездах животных, не выкупая все купе

ФПК: с января можно будет провозить животных, не выкупая всего купе

В поездах «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) с 1 января 2025 года пассажиры смогут перевозить животных в купе повышенной комфортности без выкупа всех мест. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании Станислав Зотин на «Пассажирском форуме PRO//Движение», его слова привело РИА «Новости» .

Сейчас, чтобы провезти питомца в купе пассажиру придется выкупить все места. По словам Зотина, уже с 1 января 2025 правила поменяются.

«Разрешен провоз животных в купейных вагонах повышенной комфортности без выкупа целого купе», — сообщил он.

При этом, перевозить по этим правилам можно только мелких животных и в переноске, крупную собаку необходимо перевозить по-старому, уточнили в ФПК.

«На фоне общего дефицита мест мы считаем, что такое решение поможет всем: и владельцам кошечки сэкономить, а другим пассажирам приобрести билет», — объяснил такое решение замгендиректора ФПК на примере 104-го поезда Москва — Адлер, в котором все вагоны повышенной комфортности.

Ранее в Госдуме предложили привлекать догхантеров к уголовной ответственности. Депутаты хотят распространить действие статьи 245 УК РФ о жестоком обращении с животными не только на случаи, когда питомцам причинили физический вред, но и на случаи, когда злоумышленники разбрасывают по улицам яд в виде лакомства для животных.