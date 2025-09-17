Не берут не потому, что не хотят: как повысить продажи новых автомобилей

Аналитики рынка составили прогноз, по которому продажи новых автомобилей в 2026 году вырастут до 1,5 миллиона, что примерно на 20-25% больше, чем сейчас. За счет чего такое возможно, рассказал 360.ru автоэксперт, руководитель компании LEM solution Евгений Ладушкин.

Он заявил, что на продажи машин влияют не только цены, но и доступность разных комплектаций, и проценты по кредитам, и качество сервиса, и многие другие факторы.

«Здесь есть и моральная сторона вопроса. Дело в том, что некоторые марки покупатели брать действительно побаиваются, и здесь нужно еще с рекламной точки зрения заходить, то есть убеждать потенциальных покупателей. Например, у многих людей в голове существует стереотип, что „Лады“ 90-х годов и современные одинаковы. На самом деле, конечно же, это уже далеко не так. Это совершенно разные машины, произведенные по разным технологиям. Небо и земля», — подчеркнул Ладушкин.

При этом, по его мнению, тольяттинские автомобили сохранят лидерство по продажам, а за второе-третье места будут бороться китайские марки.

Эксперт также отметил рост рынка подержанных автомобилей и связал это не с любовью к ним, а с тем, что на новые людям просто не хватает денег.

«Если мы сделаем новые автомобили доступнее — многие из тех, кто сейчас отдает предпочтение б/у рынку, пойдут и купят новую машину на гарантии. Потому что это проще, безопаснее, и это новая машина, как ни крути», — подытожил собеседник 360.ru.

«Ведомости» предположили, что продажи могут вырасти за счет снижения ключевой ставки.