Россиянам рассказали, в какие поезда нельзя заходить провожающим

Запрещающие провожающим заходить в салоны «Сапсанов» и курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом скоростных составов действуют в полном соответствии с инструкциями и приказами Минтранса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу РЖД, которая столкнулась с большим количеством жалоб.

Представители перевозчика заявили, что запрет для провожающих заходить в «Сапсаны» и курсирующие между двумя столицами по Октябрьской железной дороги скоростные поезда появился в конце февраля. Такой приказ выпустило министерство транспорта.

Документ предусматривает полный запрет на вход в «Сапсаны» на начальных и промежуточных станциях следования, так как граница транспортной безопасности установлена по периметру всего вагона, людям без билета пересекать ее нельзя.

«В других поездах дальнего следования провожающие допускаются проводником в вагон только в сопровождении пассажиров, которые устно подтвердят, что эти люди находятся с ними. Те же правила действуют и для встречающих», — добавили в пресс-службе.

В компании напомнили, что если стоянка поезда составляет менее пяти минут, то провожающим лучше не заходить в вагон. Помочь с багажом пассажирам могут проводники.

В конце мая РЖД объявило о планах изменить правила провоза домашних животных в электричках и ввести запрет на высадку питомцев без хозяев. Заместитель директора компании Иван Колесников заявил, что новая норма вступит в силу до конца года.