Россиянам рассказали о том, как получить компенсацию за поврежденное из-за непогоды авто

Владельцы автомобилей, пострадавших от непогоды, могут получить компенсацию. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявила юрист, член Союза юристов-блогеров Екатерина Звиададзе.

«Если дерево упало на машину, припаркованную на придомовой территории многоквартирного дома, за это, как правило, отвечает управляющая компания — именно к ней можно предъявить претензии», — пояснила она.

Эксперт напомнила, что за компенсацией россиянам следует обратиться в страховую компанию, в которой оформлен страховой полис на автомобиль.

Ранее руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов рассказал, что штраф за невыполнение требования сотрудника ГИБДД остановить транспортное средство вырастет до 7-10 тысяч рублей.