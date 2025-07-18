Штраф за отказ остановиться по требованию инспектора ГИБДД вырос в 14 раз

Штраф за неподчинение требованиям инспектора ГИБДД вырос до 10 тысяч рублей

Штраф за невыполнение требования сотрудника ГИБДД остановить транспортное средство с 18 июля вырастет до 7-10 тысяч рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Он напомнил, что раньше денежное взыскание составляло 500-800 рублей. По мнению Шкуматова, основание для повышения появилось не на пустом месте.

«Отказ остановиться по требованию инспектора часто происходил в одной конкретной ситуации — за рулем находился водитель в нетрезвом состоянии. Либо под наркотиками, либо пьяный. Такие водители понимали: они остановятся — ждет не просто разговор с инспектором, а реальный штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет. Если не остановятся, лишь 500-800 рублей. Поэтому выбирали не останавливаться», — объяснил Шкуматов.

Аналитик отметил, что речь идет о системной угрозе безопасности на дороге, что стало главным аргументом для увеличения размера штрафа.

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