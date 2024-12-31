Россиянам рассказали, какими будут цены на автомобили в 2025 году

Эксперт Байбароша: в 2025 году цены на новые автомобили вырастут на 20%

Небольшой спад продаж новых автомобилей произойдет в России из-за повышения с 1 января 2025 года утилизационного сбора и ослабления курса рубля. Об этом «Известиям» сообщила руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша.

«На стоимости отечественных автомобилей отразится только курс рубля. Поэтому их цена может подняться на 8–10%. Рост цен на новые машины составит примерно до 20%», — объяснила она.

По словам эксперта, снижение продаж новых автомобилей не будет катастрофическим. Падение спроса предположительно составит 10-15%.

Байбароша объяснила, что премиальный сегмент врятли пострадает, а потенциальные покупатели машин среднего ценового диапазона могут переключиться на менее дорогие модели и марки.

Также станет более интересным бюджетный сегмент, покупатели временно переключатся на автомобили с пробегом. Это может привести к достижению рекордных показателей продаж.

Эксперт отметила, что по итогам 2024 года будет продано около шести миллионов подержанных автомобилей, а в 2025-м этот показатель может подобраться к отметке в 6,5 миллиона перепроданных машин.

По данным «Автостата», первое место по продажам в уходящем году среди люксовых машин занял Rolls-Royce Cullinan. На второй строчке рейтинга стоит Bentley.